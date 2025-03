Un miliardo per il Mondiale per Club: MAXI incasso Inter

Ieri sera, pochi minuti dopo la vittoria dell’Inter sul Feyenoord, la Fifa ha ufficializzato il montepremi a disposizione da distribuire ai 32 club che parteciperanno alla nuovissima edizione del Mondiale per Club. Come annunciato in un comunicato, infatti, è stato messo a disposizione un miliardo di dollari da distribuire tra le varie fasi.

Non è ancora nota la modalità di ripartizione del maxi budget del Mondiale che potrebbe ancora aumentare da qui al prossimo giugno, ma si possono già ipotizzare le prime cifre. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ad esempio, passare la prima fase a gironi potrebbe garantire ai club una trentina di milioni di euro. Più si andrà avanti nelle competizione e più alto sarà l’incasso per ogni squadra, sino al centinaio di milioni per il club che si aggiudicherà il trofeo.

Siamo ancora distanti dalle prime ipotesi che erano state fatte nei mesi scorsi, secondo le quali sarebbero stati assegnati ben 50 milioni di euro per la sola partecipazione. Ma, smorzando il pessimismo che si era creato intorno a questo Mondiale, le cifre ufficiali diffuse dalla Fifa proiettano una situazione niente male per le casse dei club.