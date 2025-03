Bastoni si esalta nel nuovo ruolo: “E’ il simbolo dell’Inter”

Nel momento di massima emergenza della stagione, sono stati i leader tecnici di questa Inter a dare una grande mano a Simone Inzaghi per archiviare con successo l’andata degli ottavi di Champions League in casa del Feyenoord. A partire dalla super prova di Nicolò Barella, passando per le reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Nonostante l’Uefa abbia deciso di assegnarlo al centravanti argentino, a meritare il titolo di migliore in campo sarebbe però stato Alessandro Bastoni. Il difensore, adattato ad esterno a tutta fascia a sinistra in un ruolo inedito, ha sopperito alla grande all’assenza dei quattro laterali attualmente fuori per infortunio. Una prova esaltante che mette in risalto la capacità dei nerazzurri di sapersi adattare ad ogni situazione.

Andiamo dunque a vedere quelle che sono state le pagelle alla prestazione di Bastoni da parte dei principali quotidiani sportivi italiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Giusto esaltarlo: è il simbolo di un’Inter in cui tutti sanno cosa fare e anche cosa fanno i compagni. Interpretazione perfetta di un ruolo non suo.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Rodaggio di 45 minuti, poi si lascia andare e riesce ad attaccare, creando i presupposti per il raddoppio di Lautaro. Dentro i suoi 90 minuti c’è tutto: attenzione tattica, fase difensiva super, buoni inserimenti.

TUTTOSPORT 7.5 – C’è pure lui nell’azione del raddoppio, indizio evidente della maestria con cui ha interpretato un ruolo non suo: la Uefa avrebbe dovuto dare a lui il premio di migliore in campo, non a Lautaro.

PASSIONE INTER 6.5 – Il ruolo inedito gli richiede una mezz’ora di adattamento, ma poi capisce come interpretarlo al meglio e la sua presenza offensiva aumenta con il passare dei minuti. Grande spunto per saltare l’avversario nell’azione che porta al 2-0.