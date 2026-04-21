21 Aprile 2026

UFFICIALE – Amichevole estiva Inter-Manchester City! Ecco data e luogo

Altro appuntamento di lusso per i nerazzurri

Pep Guardiola (@Depositphotos)

Non saranno solo Juventus e Milan le avversarie dell’Inter nelle amichevoli in programma per il tour estivo tra Australia e Hong Kong. Proprio nel paese asiatico, infatti, in occasione dell’Hong Kong Football Festival, l’Inter affronterà anche il Manchester City in un’altra amichevole di lusso. La manifestazione si svolgerà dal 31 luglio al 5 agosto e proprio sabato 1 agosto sarà di scena l’amichevole tra i nerazzurri e i citizens.

Come si legge sul sito ufficiale Inter.it “La partita amichevole è in programma al Kai-Tak Stadium, impianto da 50mila posti che si trova all’interno del modernissimo Kai-Tak Sports Park, complesso inaugurato nel 2025 e costruito nell’area precedentemente occupata dall’omonimo aeroporto”.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.