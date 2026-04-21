UFFICIALE – Amichevole estiva Inter-Manchester City! Ecco data e luogo

Non saranno solo Juventus e Milan le avversarie dell’Inter nelle amichevoli in programma per il tour estivo tra Australia e Hong Kong. Proprio nel paese asiatico, infatti, in occasione dell’Hong Kong Football Festival, l’Inter affronterà anche il Manchester City in un’altra amichevole di lusso. La manifestazione si svolgerà dal 31 luglio al 5 agosto e proprio sabato 1 agosto sarà di scena l’amichevole tra i nerazzurri e i citizens.

Come si legge sul sito ufficiale Inter.it “La partita amichevole è in programma al Kai-Tak Stadium, impianto da 50mila posti che si trova all’interno del modernissimo Kai-Tak Sports Park, complesso inaugurato nel 2025 e costruito nell’area precedentemente occupata dall’omonimo aeroporto”.