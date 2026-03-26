26 Marzo 2026

L’Inter prepara il Tour estivo tra Australia e Hong Kong: sfide con Juve e Milan

Si inizia ad organizzare la stagione estiva

Milan, Italy, July 2022: The flag of Inter Football Club waving in the wind. Inter is a professional football club based in Milan, Italy

In attesa della fine di questa stagione, la programmazione estiva dell’Inter comincia a prendere forma con un calendario ricco di impegni internazionali. Nel periodo tra fine luglio e inizio agosto, la squadra di Cristian Chivu affronterà un doppio tour che sbarcherà in Australia e a Hong Kong, con alcune amichevoli di cartello già delineate.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il programma prevede due partite su tutte: una contro la Juventus e il derby contro il Milan. Sia bianconeri che rossoneri saranno infatti impegnati nello stesso tipo di tour, in un luogo come l’Oceania che rappresenta un mercato in crescita per il calcio italiano.

A Hong Kong, invece, è previsto un incrocio di spessore contro il Chelsea. Resta da capire quali calciatori faranno parte della rosa in quelle settimane: i dubbi arrivano sia a livello di mercato, visto che la rosa rischia di subire una rivoluzione, sia in relazione agli impegni delle varie Nazionali al Mondiale.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.