In attesa della fine di questa stagione, la programmazione estiva dell’Inter comincia a prendere forma con un calendario ricco di impegni internazionali. Nel periodo tra fine luglio e inizio agosto, la squadra di Cristian Chivu affronterà un doppio tour che sbarcherà in Australia e a Hong Kong, con alcune amichevoli di cartello già delineate.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il programma prevede due partite su tutte: una contro la Juventus e il derby contro il Milan. Sia bianconeri che rossoneri saranno infatti impegnati nello stesso tipo di tour, in un luogo come l’Oceania che rappresenta un mercato in crescita per il calcio italiano.

A Hong Kong, invece, è previsto un incrocio di spessore contro il Chelsea. Resta da capire quali calciatori faranno parte della rosa in quelle settimane: i dubbi arrivano sia a livello di mercato, visto che la rosa rischia di subire una rivoluzione, sia in relazione agli impegni delle varie Nazionali al Mondiale.