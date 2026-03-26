L’Inter si prepara ad una sessione di mercato nella quale potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione. In estate i dirigenti nerazzurri dovranno gestire diverse situazioni, sia per quanto riguarda gli acquisti che le possibili cessioni. L’obiettivo primario sarà quello di ringiovanire ulteriormente la rosa, acquistando anche dei profili che siano quanto più in linea con il tipo di calcio che ha in mente Cristian Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in questo senso, al momento non vengono messi limiti alla profondità di cambiamento in arrivo: gli unici incedibili tra i giocatori attualmente in rosa, infatti, sarebbero il capitano Lautaro Martinez e Pio Esposito. Per tutti gli altri, con la giusta offerta, ci si può sedere al tavolo. Nasce anche da questa premessa, per certi versi, la vicenda che ormai da qualche giorno vede protagonisti Alessandro Bastoni e il Barcellona. Dalla Spagna parlano di un’offerta pronta da almeno 50 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica.

L’Inter, in realtà, non intende fare sconti sui suoi pilastri. Per Bastoni, ad oggi, sembra difficile pensare di accettare un addio per meno di 70-80 milioni di euro.