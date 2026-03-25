In Spagna si fanno sempre più insistenti le voci sul Barcellona fortemente interessato ad Alessandro Bastoni, con tanto di valutazioni e ipotesi di scambio per convincere l’Inter. Nel frattempo il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà racconta la sua versione dei fatti attraverso il suo canale YouTube: “La famosa vicenda di Inter-Juventus ha lasciato traccia, forse anche un po’ nella testa di Bastoni. Per l’Inter è fondamentale, ma lui può entrare nell’ordine di idee di fare un’esperienza altrove, e se scattasse definitivamente questo meccanismo, e secondo me dobbiamo aspettare questo passaggio, diventerebbe molto più semplice andare a trovare un accordo tra Inter e Barcellona. Dipende quindi soltanto da Bastoni che è tentato.

La volontà farà la differenza molto più del prezzo del cartellino, del gioco a rialzo che realisticamente i club proprietari del cartellino potrebbero fare proprio per cercare di non privarsene, o almeno fingendo di non volersene privare, perché poi se arrivano quei soldi giusti, alla fine si può fare”.