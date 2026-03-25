La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi ha fatto infiammare le tifoserie di Inter e Roma parlando di un tentativo imminente da parte della dirigenza nerazzurra per Manu Koné. Dopo l’assalto fallito la scorsa estate, gli uomini mercato interisti sarebbero pronti a tornare alla caricare per il centrocampista francese con un’offerta che supererà i 40 milioni di euro.

A Radio Radio, ne parlano in studio e l’ex bomber Roberto Pruzzo commenta: “Fossi nella Roma io cederei Koné se ho già l’alternativa, anche se 40 milioni mi sembrano tanti. Non sono amante di giocatori come il francese, preferisco più qualità in mezzo al campo. […] Koné non alza l’asticella, per fare il salto di qualità ci vuole altro” le parole riportate da Romanews.

Gli fa eco il giornalista Mattioli: “Koné venduto a 40 milioni? È un affare per la Roma”.