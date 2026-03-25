25 Marzo 2026

L’Inter ha scelto il colpo in difesa per l’estate: “Può bloccarlo subito”

Non solo Akanji nei piani nerazzurri

Piero Ausilio

Si preannuncia un’estate di grandi manovre per l’Inter che sul mercato prova a giocare d’anticipo soprattutto sugli obiettivi principali. Come la difesa, dove oltre al riscatto quasi scontato di Manuel Akanji dal Manchester City si prevede almeno un altro innesto di spessore. Il nome? Più che Muharemovic, come vi raccontiamo da settimane su Passione Inter, va tenuto d’occhio Oumar Solet dell’Udinese.

La conferma arriva anche dal quotidiano Tuttosport, che nell’edizione odierna sottolinea come l’udienza prevista per l’8 aprile, nella quale la Procura chiederà l’archiviazione per le accuse di presunta violenza sessuale nei confronti dell’ex Salisburgo, potrebbe segnare la svolta decisiva per l’assalto della dirigenza nerazzurra. Che, appunto, vorrebbe anticipare tutti bloccando già oggi Solet, classe 2000, per evitare aste in estate.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.