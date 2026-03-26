Il futuro di Henrikh Mkhitaryan ad oggi è totalmente incerto. L’armeno si è infortunato al termine di Inter-Atalanta e sta lavorando per recuperare già in vista di Inter-Roma, partita con la quale i nerazzurri rientreranno dalla sosta e cominceranno lo sprint verso il finale di stagione. Allo stesso tempo, i pensieri del centrocampista vanno anche oltre.

Anche il suo profilo, infatti, rientra tra quelli che andranno in scadenza il prossimo giugno. Nelle scorse settimane, però, si era anche parlato del fatto che al classe 1989 potesse essere fatta una proposta di rinnovo. L’idea ad oggi sembra essere stata messa in stand-by: lo stesso Mkhitaryan starebbe infatti riflettendo sul ritiro dal calcio giocato come eventualità concreta al termine di questa annata.