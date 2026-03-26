26 Marzo 2026

Inter, novità nel futuro post infortunio di Mkhitaryan: i dettagli

L'armeno vuole rientrare già con la Roma

Henrikh Mkhitaryan (@Depositphotos)

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan ad oggi è totalmente incerto. L’armeno si è infortunato al termine di Inter-Atalanta e sta lavorando per recuperare già in vista di Inter-Roma, partita con la quale i nerazzurri rientreranno dalla sosta e cominceranno lo sprint verso il finale di stagione. Allo stesso tempo, i pensieri del centrocampista vanno anche oltre.

Anche il suo profilo, infatti, rientra tra quelli che andranno in scadenza il prossimo giugno. Nelle scorse settimane, però, si era anche parlato del fatto che al classe 1989 potesse essere fatta una proposta di rinnovo. L’idea ad oggi sembra essere stata messa in stand-by: lo stesso Mkhitaryan starebbe infatti riflettendo sul ritiro dal calcio giocato come eventualità concreta al termine di questa annata.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.