16 Marzo 2026
INFORTUNIO ufficiale Mkhitaryan, il comunicato dell’Inter
Il centrocampista ha svolto gli esami strumentali
Brutte notizie per l’Inter sul fronte degli infortuni. Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti presso dopo aver accusato un problema fisico. Ecco quanto si legge nel comunicato dell’Inter:
“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.
La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.