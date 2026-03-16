C’è allarme in casa Inter per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uscito dalla partita contro l’Atalanta non al meglio e ora la sua presenza nella trasferta di Firenze, in programma domenica sera alle ore 20.45, è in forte dubbio. Secondo La Gazzetta dello Sport il problema muscolare accusato dal centrocampista preoccupa lo staff tecnico, tanto che verosimilmente verranno fatti degli esami strumentali per capire l’entità del danno.

Nel frattempo, mister Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo il pareggio con l’Atalanta: il gruppo si ritroverà martedì ad Appiano Gentile per cominciare a preparare l’impegno del fine settimana. Sarà proprio in quella occasione che verranno effettuate le valutazioni decisive sulle condizioni fisiche del centrocampista armeno.

Arrivano invece segnali incoraggianti per Manuel Akanji, che sembra essere già a posto fisicamente. Oltre ad Alessandro Bastoni, Chivu proverà a recuperare questa settimana anche Hakan Calhanoglu. Il turco ha quasi smaltito l’ennesimo guaio muscolare e punta a tornare ad allenarsi con il gruppo nei prossimi giorni. Per Lautaro Martinez, invece, la situazione è ancora in dubbio e verrà monitorata giorno dopo giorno.