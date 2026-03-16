Scambio Frattesi-Scalvini sul rigore: “Neanche un controllo, ma come fate?”
Il dialogo tra i due calciatori nei momenti più concitati
Durante un’anticipazione del prossimo Bordocam in uscita a breve su Dazn, il giornalista Davide Bernardi ha concesso un piccolo spoiler relativo al discusso episodio del calcio di rigore non concesso all’Inter per fallo di Scalvini ai danni di Frattesi. Negli istanti concitati dopo il contatto, i due giocatori si sono brevemente parlati, prima che il centrocampista dell’Inter si voltasse poi verso l’arbitro per chiedere spiegazioni.
Queste le parole mostrate dalle immagini:
Frattesi: “Scalvo, mi hai preso. Te lo giuro su mia madre!”.
Scalvini: “Non ho calciato, ero fermo”.
Frattesi (all’arbitro Manganiello, ndr): “Controllalo, guardalo. Neanche un controllo? Ma come fate!?”.
A seguito di questo e degli altri due episodi arbitrali durante la partita, l’Inter ha poi deciso di ritirarsi in un silenzio stampa ufficiale.