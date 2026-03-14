Inter in silenzio stampa dopo l’Atalanta: i motivi della scelta

L’Inter alla fine ha optato per il silenzio stampa. La società non ha mandato nessuno a parlare ai microfoni dei cronisti in attesa e delle tv dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. La sensazione è che la squadra, l’allenatore e lo staff tecnico siano ancora negli spogliatoi con un confronto in atto.

In ogni caso, alla base della scelta c’è sicuramente la gestione dell’arbitro Manganiello, che ha privato l’Inter di un rigore e soprattutto non ha fischiato un fallo evidente su Dumfries in occasione del pareggio dell’Atalanta. Sono ore tese in casa Inter, di rabbia e tensione.