Caso Manganiello in Inter-Atalanta: errori gravi, cosa dice il regolamento

L’Inter ha pareggiato contro l’Atalanta con il risultato di 1-1 e potrebbe essere un punteggio pesantissimo nella corsa scudetto. I padroni di casa, però, hanno tanto da recriminare, soprattutto per via delle decisioni arbitrali di Mangianiello e del Var che hanno indirizzato un’intera partita e in cui l’Inter – tutto sommato – aveva subito davvero poco e sembrava poter gestire il risultato.

Nel primo caso, quello più discusso, c’è poco da dire a livello regolamentare. L’arbitro aveva già il fischietto in bocca e ha cambiato idea in una frazione di secondo. È evidente che poi al controllo Var non si possa rivedere del tutto la decisione di campo, dato che c’è solo una mano di Sulemana che sbilancia Dumfries e non si riesce a definire l’entità del contatto. Il punto è: certi falli si danno live, ci si fida della percezione del direttore di gara.

Il rigore su Frattesi, invece, sembra piuttosto netto, sia dal campo, sia soprattutto al Var. Sono stati dati tantissimi rigori simili e dall’arrivo degli assistenti video. Il centrocampista è in netto anticipo, Scalvini entra sulla caviglia: è nettamente calcio di rigore.