Il mancato (doppio) rigore per l’Inter nella gara contro l’Atalanta continua a far discutere, ma dal Corriere dello Sport di questa mattina arriva la ricostruzione di una vicenda quantomeno bizzarra. L’arbitro Gianluca Manganiello avrebbe infatti ricevuto una valutazione ben superiore alla sufficienza, nonostante il grave errore sul contatto Scalvini–Frattesi e su quello successivo Ederson–Dumfries. Il VAR Gariglio e l’AVAR Chiffi si rivedranno presto in campo, con quest’ultimo che nella stessa giornata è stato impegnato come VAR nel posticipo tra Lazio e Milan.

La votazione assegnata da Gervasoni, responsabile del VAR e vice di Rocchi, si attesterebbe attorno all’8.50, che nelle graduatorie arbitrali equivarrebbe ad un 7 nelle pagelle scolastiche. Una valutazione che il quotidiano definisce “più inspiegabile del mancato rigore” stesso. L’episodio più contestato riguarda il fallo di Scalvini su Frattesi, che ricorda sinistramente il rigore a favore del Verona assegnato dopo On Field Review proprio durante la partita contro l’Inter del gennaio 2024. Nella stessa azione, inoltre, anche il contatto tra Ederson e Dumfries ha generato discussioni: tra i due ci sono state trattenute reciproche, ma il centrocampista dell’Atalanta ha poi allargato la gamba destra in maniera fallosa facendo cadere l’esterno interista.

Ultimo episodio controverso della gara riguarda il contatto tra Sulemana e Dumfries dal quale si è originato il gol dell’1-1 degli ospiti, dove secondo il Corriere dello Sport sarebbe dovuto arrivare “un fischio che avrebbe dato il 99% degli arbitri”.