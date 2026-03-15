CdS – L’AIA conferma l’errore su Frattesi: rigore netto non concesso

I vertici arbitrali hanno ammesso l’errore dopo Inter–Atalanta 1-1. Il rigore per il fallo di Scalvini su Frattesi andava concesso, senza alcun dubbio. Con la necessaria lucidità del giorno dopo, l’AIA ha confermato quanto già emerso a caldo: Manganiello ha sbagliato a non fischiare il penalty. La responsabilità ricade principalmente sul direttore di gara e solo in seconda battuta sul varista Gariglio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tocco aveva un’intensità sufficiente per decretare il rigore già in presa diretta, senza necessità di rivedere l’azione al monitor. Un errore netto, dunque. Diverso il discorso sul gol convalidato ai bergamaschi, nonostante la spinta di Sulemana su Dumfries prima della respinta di Sommer e della rete di Krstovic. Per i vertici arbitrali quella decisione era corretta: l’intensità del contatto non giustificava l’annullamento.

Manganiello, che a fine partita ha avuto un confronto con i dirigenti nerazzurri negli spogliatoi di San Siro, non verrà designato a breve per gare di Serie A, si legge. Non si tratta formalmente di una sanzione, ma di una pausa per recuperare serenità dopo le tensioni degli ultimi giorni. Il suo ritorno è previsto dopo la sosta, quindi non prima di aprile. Resta da capire se verrà confermato nella massima serie o declassato temporaneamente in Serie B.