Finalissima 2026 cancellata: niente sfida tra Spagna e Argentina

La Finalissima tra Spagna nazionale di calcio, vincitrice di UEFA Euro 2024, e Argentina nazionale di calcio, campione della Copa América 2024, non si disputerà. La UEFA ha annunciato ufficialmente la cancellazione della partita, inizialmente prevista per il 27 marzo in Qatar, a causa della situazione politica nella regione e dell’impossibilità di trovare un’alternativa condivisa con la federazione argentina.

Nel comunicato diffuso oggi, la UEFA ha espresso rammarico per l’esito della vicenda, sottolineando che “a causa dell’attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna e l’Argentina non potrà disputarsi come previsto in Qatar il 27 marzo. È motivo di grande disappunto per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano impedito alle squadre di competere per questo prestigioso premio in Qatar”, si legge.

La UEFA ha spiegato di aver cercato diverse soluzioni per salvare l’evento. Tuttavia, nessuna delle opzioni proposte è stata accettata dalla federazione argentina.



“La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione 50-50 dei tifosi presenti. Ciò avrebbe garantito una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l’Argentina ha rifiutato.

La seconda opzione prevedeva di disputare la Finalissima in due partite, andata e ritorno: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l’altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima degli Europei e della Copa America 2028, offrendo anche in questo caso una ripartizione 50-50 dei tifosi per la partita di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta.

In definitiva, la UEFA ha chiesto all’Argentina l’impegno che, qualora si fosse trovata una sede neutrale in Europa, la partita si sarebbe potuta disputare il 27 marzo, come previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta.

L’Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, tale opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano originario che prevedeva lo svolgimento della partita il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile”.

Per questo motivo la UEFA ha concluso: “Con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata annullata.”