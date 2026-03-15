GdS – Marotta e Ausilio negli spogliatoi dopo Inter-Atalanta

Dopo la partita contro l’Atalanta, la tensione negli spogliatoi di San Siro è stata palpabile. Marotta e Ausilio sono scesi per confrontarsi con la squadra arbitrale, in quello che la Gazzetta dello Sport definisce un “garbato confronto”. Il presidente ha voluto chiarire alcune situazioni dopo una gara che ha lasciato strascichi polemici.

Gli episodi contestati non sono mancati: un gol considerato irregolare ma convalidato, due rigori negati nella stessa azione. La dirigenza nerazzurra ha mostrato un atteggiamento che tradisce nervosismo, un clima di ostilità che secondo il club affonda le radici nel caso Bastoni. Il difensore, assente per infortunio ma sostenuto dalla Curva Nord, sarebbe al centro di tensioni più ampie.

“Ce la vogliono far pagare”, avrebbe sussurrato qualcuno nell’ambiente interista, stando a quanto riportato dalla rosea. Una frase che sintetizza il sentimento percepito all’interno della società, convinta di pagare le conseguenze di vicende pregresse. Già in occasione del derby si era respirata un’aria simile, con la sensazione di subire un trattamento arbitrale sfavorevole.

Il riferimento corre anche alla scorsa stagione, quando la corsa scudetto si concluse con la vittoria del Napoli. In quell’occasione erano emerse polemiche su audio del Var censurati e rigori non assegnati in partite decisive. Ora, a distanza di mesi, la dirigenza nerazzurra sembra aver maturato la consapevolezza di trovarsi nuovamente sotto pressione arbitrale, decidendo di non restare in silenzio.