SKY – Fiorentina-Inter: Calhanoglu verso il rientro, Lautaro in dubbio

L’Inter monitora le condizioni dei propri infortunati in vista della trasferta di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, cresce l’ottimismo per il ritorno di Calhanoglu, che dovrebbe tornare disponibile proprio per la sfida contro i viola. Il centrocampista turco aveva saltato la partita contro l’Atalanta dopo essere rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nel derby.

Situazione più incerta invece per Lautaro Martinez. “C’è l’esigenza di recuperare Lautaro ma non ci sono certezze che possa recuperare per Firenze e dopo Firenze ci sarà la sosta con l’Argentina che giocherà la Finalissima con la Spagna, c’è la volontà doppia di Lautaro di aiutare l’Inter e la Nazionale ma non si possono prendere rischi, vediamo l’evolversi della situazione, sicuramente Lautaro ci proverà ma non c’è certezza”, ha spiegato Matteo Barzaghi a Sky.

Il capitano nerazzurro è quindi in dubbio sia per l’impegno di campionato che per la successiva pausa dedicata alle nazionali, durante la quale l’Argentina affronterà la Spagna nella Finalissima. Il giocatore ha l’intenzione di esserci in entrambe le occasioni, ma il club non vuole correre rischi inutili.

Da valutare anche le condizioni di Mkhitaryan, uscito dalla gara contro l’Atalanta per un problema fisico. Alla ripresa degli allenamenti si saprà di più sull’entità dell’infortunio del centrocampista armeno.