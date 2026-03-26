All’interno di un mercato estivo che si prevede movimentato, l’Inter cercherà di perseguire l’obiettivo di abbassare l’età media della rosa. Si cercheranno profili di qualità, giovani e che possano dare anche fisicità e brillantezza ad una squadra che, negli ultimi anni, a tratti sembra averla persa. A tutti questi, però, servirà affiancare anche profili di esperienza, per centrare il giusto mix che da sempre si rivela la scelta vincente.

È proprio in quest’ottica che il profilo di Leon Goretzka stuzzica l’Inter e non solo. Qualche settimana fa il Bayern Monaco ha comunicato ufficialmente che il centrocampista lascerà il club a parametro zero al termine della stagione, con il contratto in scadenza a giugno. Una situazione che ha acceso l’interesse di diversi club europei, tra cui anche l’Inter. Da quel momento diversi club hanno drizzato le antenne un po’ in tutto il mondo.

Le cifre dell’affare rappresentano però un ostacolo non trascurabile, soprattutto per i club italiani. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, Goretzka chiederebbe un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. A questa cifra vanno però aggiunti anche i 9-10 milioni di bonus alla firma, più le commissioni per il procuratore.

In Italia al momento lo stanno monitorando Inter, Milan, Juventus e Napoli. Ma a queste cifre, forse la concorrenza più danarosa in Europa potrebbe avere la meglio.