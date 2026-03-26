A rafforzare l’ipotesi Moussa Diaby per l’Inter potrebbe pensarci… Mohamed Salah. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’egiziano sarebbe finito nel mirino di almeno tre club sauditi: Al Ittihad, Al Qadsiah e Al Hilal. Sarebbe però proprio il primo ad essersi mosso con maggiore decisione, offrendo al classe 1992 un contratto biennale a cifre da capogiro: si parla di circa 100 milioni di euro complessivi. L’eventuale approdo di Salah, alla luce anche della sua posizione in campo, potrebbe quindi spingere ulteriormente in uscita Diaby.

“Si tratta ancora di un incastro ancora tutto da realizzare”, scrive il quotidiano, ma in casa nerazzurra le antenne si sono già alzate. A gennaio il francese era stato inseguito per qualche giorno, prima di registrare una chiusura all’addio proprio da parte del club saudita. Ma le qualità di Diaby – che mancano all’interno dell’attuale rosa dell’Inter – continuano a interessare. Sia per il 3-5-2, anche se in maniera un po’ più forzata, sia nell’ottica di un passaggio ad uno schema con due rifinitori alle spalle di un unica punta.