Aggiornamento di mercato anche sull’Inter con l’esperto giornalista Alfredo Pedullà che in particolare fa il punto della situazione su Marcus Thuram: “Marcus Thuram credo che sia una tripla pepita d’oro che l’Inter ha in cassaforte, anzi ne ha 300 di pepite d’oro, se tre non bastano. Perché? È arrivato a parametro 0, ha una clausola da 85 milioni, non è reduce da una buona stagione, Pio Esposito in prospettiva lo ha scalzato, nel senso che il titolare in pectore è lui. Se arriva qualcuno che ti dà una cifra, secondo me, da 60 milioni in su se ne può parlare, non arrivando agli 85 della clausola” dice sul suo canale YouTube.



Poi aggiunge: “E magari utilizzando poi quei soldi per andare a prendere un attaccante con caratteristiche diverse, come poteva essere il Lookman che l’Inter ha cercato e che poi non è riuscita a prendere. Viaggiamo sotto la cifra della clausola, per me, oggi, a fine marzo, il 26 marzo mi sembra complicato che ti possono dare i soldi della clausola, e son cose premature con un mercato che magari quello inglese può essere giusto per Thuram”.

Quindi conclude: “Il mercato dell’Inter secondo me si svilupperà su 3-4 ruoli che dovranno coprire, vi ho parlato di Vicario, l’estate scorsa vi avevo parlato di Solet dell’Udinese, che è un profilo molto molto gradito. Altre cose accadranno a centrocampo. Ma Thuram andrà seguito”.