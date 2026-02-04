Diaby vicinissimo all’Inter: perché è saltato l’affare

L’Inter è stata davvero a un passo da Moussa Diaby. A rivelarlo è stato Filippo Conticello, giornalista della La Gazzetta dello Sport, durante il podcast “La Tripletta”. Un mercato particolare quello nerazzurro, con tante trattative portate avanti ma nessun arrivo concreto.

Per quanto riguarda l’attaccante francese, la trattativa era arrivata a un punto molto avanzato. “Molto, molto” vicino, ha sottolineato il giornalista. Il calciatore spingeva per il trasferimento e l’accordo con lui era stato raggiunto. Tutto sembrava pronto per la fumata bianca.

A bloccare l’operazione sono stati i club sauditi. La proposta dell’Inter prevedeva un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Una formula che però non ha convinto la società araba, che ha negato l’autorizzazione all’operazione.

Diaby non è stato l’unico obiettivo nerazzurro in questa sessione di mercato. Prima di lui erano stati trattati anche Cancelo, Perisic e Jones. Quest’ultimo, in particolare, avrebbe avuto un effetto domino sulla rosa: se fosse arrivato, Frattesi sarebbe partito direzione Nottingham. Alla fine però la rosa è rimasta identica, senza nessun movimento in entrata o in uscita.