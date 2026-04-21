A poche ore da Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, Alessandro Bastoni continuava ad allenarsi a parte. Motivo per cui molto probabilmente non sarà della partita nemmeno stasera, dopo aver saltato precauzionalmente anche Inter-Cagliari dello scorso venerdì. L’obiettivo dello staff è quello di farlo allenare con calma e in maniera completa, in modo da superare definitivamente il problema alla caviglia sul quale stava giocando da diverse settimane.

Nel frattempo, però, il mercato intorno al difensore non si ferma e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato un dettaglio importante. “Al momento non c’è solo l’apertura totale del giocatore al trasferimento – scrive Filippo Conticello sul quotidiano – ma pure un principio di accordo sulle future condizioni”. Uno sviluppo notevole della vicenda, che racconta di una trattativa non ancora chiusa ma più indirizzata rispetto a quanto apparisse fino a pochi giorni fa.

Quello che manca è l’accordo sulla cifra del cartellino con l’Inter che, nelle scorse ore, ha parlato per bocca del ds Piero Ausilio invitando chi di dovere a chiamarlo, se interessati ad imbastire una trattativa per qualsiasi giocatore.