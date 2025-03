La moviola di Feyenoord-Inter: “Tocco su Thuram evidente”

E’ stata una vittoria solida e da grande squadra quella ottenuta ieri sera dall’Inter in Olanda nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. Un successo esterno per 0-2 che sarebbe potuto essere ancor più largo se Zielinski avesse buttato dentro il pallone sul rigore calciato, ma che consentirà comunque alla squadra di Simone Inzaghi di affrontare la gara di ritorno di martedì 11 marzo con serenità.

Prima di archiviare la gara di ieri, analizziamo i principali episodi arbitrali di Feyenoord-Inter – tra cui il rigore concesso ai nerazzurri e fallito dal polacco – con la moviola realizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

“Al 5’, Carranza sarebbe da giallo su Asllani: graziato. Al 16’ del secondo tempo è evidente il tocco di Mitchell a Thuram in area: serve il Var per il verdetto, dubbi sull’intensità del colpo (che c’è). Al 26’, Ueda cerca di scavalcare De Vrij ma poi si affloscia da solo dentro l’area: bravo Eskas a disinnescare, non c’è rigore. Al 28’ calcione di Bastoni su Mitchell: giusto il giallo che però sarebbe dovuto essere mostrato anche all’olandese quando è lui a colpire Bastoni”.