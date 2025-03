UFFICIALE Mondiale per Club: il budget è MILIARDARIO

Il nuovo Mondiale per Club vedrà la luce il prossimo giugno, con la sua prima edizione in programma negli Stati Uniti. Tra le squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter, impegnata nel girone E, contro Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate. A far discutere molto negli ultimi mesi, però, è stata soprattutto la questione economica legata alla nuova competizione.

Proprio in queste ore, però, la FIFA ha sciolto molti dubbi e ha annunciato ufficialmente quello che sarà il budget a disposizione per la competizione. La cifra totale sarà di 1 miliardo di dollari, confermando, dunque, la possibilità dei singoli club di ottenere un incasso notevole da questo nuovo torneo.