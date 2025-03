ALLARME Inzaghi su Thuram: “Problema che lo limita”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport dopo il fischio finale, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria per 2-0 dell’Inter contro il Feyenoord, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, che ha messo in discesa il discorso qualificazione.

PRIME VIDEO

VITTORIA – “Questi tifosi ci hanno dato una grande mano in uno stadio non semplice. Sapevamo che c’era da soffrire, quando era il momento siamo stati uniti. Fra 6 giorni c’è la gara di ritorno, in mezzo il campionato. Queste sono le insidie, ma sono molto contento dei ragazzi”

ASLLANI-ZIELINSKI – “Asllani e Zielinski? Hanno fatto quello che volevo, non ho mai avuto dubbi. Poi un allenatore deve prendere scelte continue, ma hanno fatto una grande gara. Calha e Mkhi avevano giocato tre giorni fa a Napoli. Ho cercato di cambiare ma non stravolgere. Sono contento di questa partita e dobbiamo continuare così”

FEYENOORD – “L’avversario è di qualità, giocava con quattro attaccanti. Inizialmente non siamo sempre stati nelle distanze, non abbiamo palleggiato come sappiamo e in questi stadi contro queste squadre puoi soffrire. I due gol ci hanno facilitato a vincere una partita importante, ma sappiamo che il primo tempo l’abbiam vinto e il secondo sarà martedì a San Siro”.

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “Sapevamo che dovevamo fare una grande partita e siamo stati bravi. Sapevamo di trovare una squadra di gamba, che sarebbe partita forte. Siamo stati bravi a difenderci e a trovare l’1-0. Il secondo tempo chiaramente è stato più semplice anche perché siamo cresciuti e le loro pressioni non erano più come l’inizio. Abbiamo vinto il primo round, manca il secondo e prima avremo un’altra gara. Dobbiamo andare avanti sapendo qual è il nostro percorso in tutte le competizioni. Poi è giusto che si venga giudicati ogni 2 giorni e mezzo, fa parte del mestiere”.

QUALIFICAZIONE – “Percentuali qualificazione? Non sono bravo in questo. Abbiamo 2 gol di vantaggio, ma sappiamo che dovremo essere bravi al ritorno perché sono insidiosi. Hanno fatto 3 gol a Manchester e hanno sempre detto la loro in Champions. Dovremo prestare attenzione, come abbiamo fatto stasera”.

PROBLEMI IN ATTACCO – “Sappiamo l’importanza degli attaccanti nel nostro sistema. Abbiamo Thuram che convive con un problema che lo limita, ma stasera ha fatto un’ottima gara. Oltre a lui e Lautaro, abbiamo anche Arnautovic e Taremi, che stanno convivendo con dei problemi, ma stanno crescendo. In campionato abbiamo anche Correa. Nel nostro sistema gli attaccanti sono importantissimi e quando stanno bene loro sta bene tutta l’Inter”.

MILAN – “Feyenoord-Milan è stato un esempio prezioso? Sì, è stata importante, anche se avevano giocato con un altro sistema, perché Paixao giocava esterno, mentre oggi da sottopunta. Hanno giocato con 4 attaccanti e abbiamo cambiato qualcosina in video stamattina. Senz’altro le due partite con il Milan ci sono servite”.