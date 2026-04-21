Inter-Como, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Luis Henrique, attacco Bonny-Thuram

Inter e Como si giocano la finale di Coppa Italia a San Siro. Cristian Chivu cambia l’esterno destro, ci sarà Luis Henrique dal primo minuto al posto di Denzel Dumfries, decisivo nella sfida di campionato. In attacco ci saranno Bonny e Thuram, con Pio Esposito inizialmente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

21 Aprile 2026 – 21:00 Giuseppe Meazza Inter 3-5-2 Formazione 13 – J. Martinez 25 – Akanji 15 – Acerbi 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 14 – Bonny Cristian Chivu Panchina 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito. Ballottaggi Nessuno Squalificati – indisponibili Lautaro Martinez diffidati P. Esposito, Kamate, Sucic Como 3-4-2-1 Formazione 1 – Butez 14 – Ramon 34 – Diego Carlos 2 – Kempf 77 – Van der Brempt 23 – Perrone 33 – Da Cunha 3 – Valle 10 – Paz 20 – Baturina 11 – Douvikas Cesc Fabregas Panchina 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati. Ballottaggi – Squalificati – indisponibili Addai, Sergi Roberto diffidati Diego Carlos, Kühn, Morata, Nico Paz, Ramón, Sergi Roberto, Van der Brempt Arbitro: Simone Sozza Assistenti: Berti – Cecconi Quarto Uomo: Marcenaro Var: Doveri – AVAR: La Penna