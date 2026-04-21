Inter-Como, De Vrij assente in panchina: le sue condizioni

Stefan de Vrij non sarà neanche in panchina contro il Como. Rispetto alle attese, quindi, il difensore centrale olandese non sarà a disposizione nel derby lombardo, che vale la finale di Coppa Italia. L’ex Lazio era reduce dall’ottima prova contro il Cagliari in campionato, che però gli è costata anche un piccolo infortunio.

Infatti, il centrale non ce l’ha fatta neanche per la panchina dopo una botta subita contro i sardi. In uno scontro con Borrelli, ha subito una contusione al torace che si è rivelata un po’ più seria del previsto. Per questo, anche a livello precauzionale, l’olandese resterà ai box questa sera. Ma dovrebbe tornare a disposizione già il prossimo weekend contro il Torino.