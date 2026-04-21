21 Aprile 2026
Inter-Como, De Vrij assente in panchina: le sue condizioni
De Vrij non sarà neanche in panchina contro il Como.
Stefan de Vrij non sarà neanche in panchina contro il Como. Rispetto alle attese, quindi, il difensore centrale olandese non sarà a disposizione nel derby lombardo, che vale la finale di Coppa Italia. L’ex Lazio era reduce dall’ottima prova contro il Cagliari in campionato, che però gli è costata anche un piccolo infortunio.
Infatti, il centrale non ce l’ha fatta neanche per la panchina dopo una botta subita contro i sardi. In uno scontro con Borrelli, ha subito una contusione al torace che si è rivelata un po’ più seria del previsto. Per questo, anche a livello precauzionale, l’olandese resterà ai box questa sera. Ma dovrebbe tornare a disposizione già il prossimo weekend contro il Torino.