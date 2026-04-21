Pagelle Inter-Como LIVE: tutti i voti

È iniziata da pochi minuti Inter-Como. Cristian Chivu e i nerazzurri contendono la finale di Coppa Italia a Cesc Fabregas e i suoi. Di seguito tutti i voti live della partita per i padroni di casa.

JOSEP MARTINEZ 6,5 – Grande parata in avvio. Si prende qualche rischio, ma sempre pulito nelle giocate.

AKANJI 6 – Un po’ compassato in fase di possesso. In difesa meno vistoso del solito.

ACERBI 5,5 – Ha perso il centro dell’area in occasione del gol, anche se non è il principale colpevole.

CARLOS AUGUSTO 5,5 – Poco incisivo in entrambe le fasi di gioco. Qualche errore tecnico di troppo.

LUIS HENRIQUE 5,5 – Sembra un po’ troppo insicuro in ogni situazione di gioco. Poco efficace palla al piede.

BARELLA 6 – Ci prova individualmente e con la squadra, ma qualcosa sembra non funzionare.

CALHANOGLU 5,5 – Qualche imprecisione di troppo anche per lui nel primo tempo di stasera.

ZIELINSKI 6 – Tanta qualità, ma stasera poche occasioni di incidere negli ultimi 30 metri.

DIMARCO 5,5 – Si fa saltare con troppa facilità in occasione del gol del Como. Anche in attacco non è decisivo.

BONNY 6 – Qualche giocata d’alta scuola e dribbling stupendi, ma i movimenti non sono sempre perfetti.

THURAM 6 – Sta bene e si vede, ma nel primo tempo è mancato lo spunto decisivo.

All. CHIVU 5,5 – Alcune soluzioni adattate nel primo tempo non hanno sortito l’effetto sperato.