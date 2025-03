Inzaghi invoca il Triplete in conferenza: “Siamo l’Inter”

Dopo la vittoria di ieri sera in casa del Feyenoord, in una situazione di estrema emergenza per le corsie esterne, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha voluto giustamente esaltare quanto fatto dai suoi ragazzi. Nonostante le attuali difficoltà numeriche, il tecnico non vuole porre alcun limite a questa Inter ed ha intenzione di continuare a lottare su tutti i fronti sino al termine della stagione.

Facendo gasare non poco i tifosi interisti, nella conferenza di ieri sera Inzaghi ha pure invocato il Triplete alla domanda di un giornalista che chiedeva della possibilità di vincere Champions e campionato: “Double? No, Treble. Tre. Siamo contenti, dobbiamo andare avanti. Non pensare troppo a quello che sarà. Vogliamo essere competitivi in quello che facciamo, sappiamo il nostro percorso. Dobbiamo andare avanti sapendo che ci sono sempre degli avversari che ogni domenica provano a metterci in difficoltà. Siamo l’Inter, lo sappiamo, siamo molto felici ma sappiamo anche che ci sono delle avversarie contro di noi che cercano di dare il massimo”.