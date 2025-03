L’Inter INCASSA subito 20 milioni: ecco il tesoretto per il mercato

Giungono ottime notizie per le finanze dell’Inter in vista del calciomercato della prossima estate. Il club nerazzurro, infatti, si è già garantito un buon tesoretto da circa 20 milioni di euro da poter investire nelle prossime sessioni. Va ricordato che la Fifa ha già ufficializzato una finestra extra che andrà dal 1° al 10 giugno per consentire ai club partecipanti al Mondiale di poter operare sia in entrata che in uscita.

Proprio dall’organo presieduto da Gianni Infantino, come svelato questa mattina da Il Sole 24 Ore, arriverà il maxi bottino diretto per le casse nerazzurre. Questo perché, dopo aver stimato entrate per circa 2,5 miliardi di euro, verranno elargiti dei bonus sostanziosi ai club che prenderanno parte alla competizione che avrà luogo tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti.

L’indennizzo base per la partecipazione dovrebbe ammontare a circa 10 milioni di euro. Ai 12 club europei, però, verranno riservati ulteriori 280 milioni di euro da ripartire secondo parametri che riguardano il blasone e il valore commerciale. Il Real Madrid, ad esempio, dovrebbe aggiudicarsi in partenza ben 35 milioni di euro.

L’Inter, così come la Juventus, dovrebbe invece aver diritto ad una quota di partecipazione da circa 20 milioni di euro. A questi andranno poi sommati i premi di qualificazione alle fasi successive: arrivare agli ottavi varrà almeno 25 milioni, mentre chi vincerà il Mondiale per Club incasserà un assegno da 100 milioni di dollari