Arnautovic commosso: “Mai avuto un compagno così in 20 anni”

Protagonista in Inter-Monza con il suo gol che ha dato il via alla rimonta nerazzurra, Marko Arnautovic ha commentato la gara della 28a giornata di Serie A ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante nerazzurro si è lasciato andare anche a un grande elogio di Hakan Calhanoglu, intervistato insieme a lui.

Queste le sue parole:

VITTORIA – “Questa vittoria pesa perché siamo andati sotto 2-0 e poi abbiamo fatto il nostro lavoro. Siamo contentissimi, ma non è finita e il campionato è ancora lunghissimo. Cerchiamo di fare bene”.

TRIPLETE – “Io ho vinto il Triplete? Io ero un tifoso come la Curva Nord. Sono stato con loro e orgoglioso di aver vinto, ma non me lo sento perché non ho giocato tanto. Ora noi cerchiamo di vincere tutto, ma è difficile e lunga”.

CALHANOGLU – “Per me Calhanoglu è importantissimo, perché in 20 anni che gioco non ho mai trovato un amico e un fratello così. Poi è fondamentale per il gruppo se sta bene”.