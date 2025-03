Inzaghi attacca la Lega in DIRETTA: “Questo è irregolare”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN al termine di Inter-Monza, gara della 28a giornata di Serie A, vinta in rimonta 3-2 dai nerazzurri dopo essere andati in svantaggio di due reti nel primo tempo.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

RIMONTA – “Bisogna fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo fatto un grande secondo tempo, il record stagionale di tiri. Bravi, in Serie A le partite sono tutte toste”

TREBLE – “Il treble? Avevano detto due e siamo a tre, ma in realtà sono quattro perché c’è il Mondiale per Club. Ma noi vogliamo solo dare soddisfazioni ai nostri tifosi, questi ragazzi hanno grande spirito e non dobbiamo guardare calendari o tabelle perché tra due giorni si torna in campo”.

DIFFERENZE – “Differenze tra campionato e Champions? E’ un dato di fatto, lo so. Noi prepariamo le gare tutte alla stessa maniera. In Europa stiamo avendo questo passo a livello difensivo, in campionato un altro. Non è semplice recuperare energie e fare partite una dopo l’altra. Noi dobbiamo continuare a lavorare sapendo che sarà un cammino pieno di insidie, sapendo che meno di 72 ore abbiamo un’altra partita importantissima. Poi ci sarà la partita di Bergamo, noi dobbiamo cercare di migliorarci sempre. Sul primo gol dovevamo difendere più da squadra, ma questi ragazzi li ho abbracciati uno ad uno perché mi stanno dando tutto e siamo al momento limitati nelle rotazioni. Tutte le partite sono difficili”.

RINVIO GARA FEYENOORD – “Rinvio gara Feyenoord irregolare? Questa cosa non è regolarissima, sono d’accordo con voi. Ma c’è un regolamento ed hanno fatto bene gli olandesi”.

CAPOLISTA – “Tre ragioni per cui l’Inter è giusto che sia prima? Continuità, gol fatti e obiettivo, che non guardiamo e cerchiamo di ragionare una partita per volta. Nonostante siamo insieme da tre anni e mezzo, 40 o 41 partite all’8 di marzo non le avevamo mai fatte. La nostra gente sa che stiamo dando tutto per questi colori, poi non sappiamo come finirà, ma daremo tutto”.

DAZN

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, la vittoria è meritata. Onore anche al Monza, ha fatto una gara compatta, ma tutte le partite nascondono delle insidie. Continuiamo e andiamo avanti partita dopo partita, tra 70 ore saremo in campo col Feyenoord”.

CALHANOGLU – “Sappiamo tutti Calha cosa rappresenta per noi, si è dovuto fermare 2-3 volte e la sua condizione ne ha risentito. Stasera ha fatto una grande gara, ma tutti stasera sono stati grandissimi e ci hanno dato una grande mano a vincere una partita importantissima”.

TRIPLETE – “Treble? Mi era stato chiesto di due obiettivi, ho detto tre, ma potevo correggermi subito e dire quattro perché manca il Mondiale per Club. Noi vogliamo dare tutto per la maglia e per questi tifosi che ci hanno sostenuto sempre, anche quando eravamo sotto di due gol in casa”.

ZIELINSKI – “Zielinski? Ha avuto qualcosa al polpaccio che sarà da valutare nei prossimi giorni, le sensazioni non erano buone. Per quanto riguarda gli altri, Zalewski e Dimarco sicuramente no per martedì, vedremo per domenica. C’è stato il rientro di Carlos Augusto, ma abbiamo perso Zielinski. E’ un momento così, ma andiamo avanti con fiducia”.

GRANDE CLUB – “Ho avuto la fortuna di arrivare in questo grande club, con il mio staff cerchiamo di dare tutto. Dobbiamo continuare, non guardare quello che è stato, ma guardare al Feyenoord”.