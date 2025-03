La PREOCCUPANTE risposta di Inzaghi sull’infortunio di Zielinski

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Monza, gara vinta 3-2 in rimonta dai nerazzurri, Simone Inzaghi ha commentato il successo della sua squadra. Interrogato sul tema, il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Piotr Zielinski, subentrato nel secondo tempo, ma uscito dopo pochissimi minuti per infortunio.

Questa la sua risposta:

“Zielinski ha avuto qualcosa al polpaccio che sarà da valutare nei prossimi giorni, le sensazioni non erano buone. Per quanto riguarda gli altri, Zalewski e Dimarco sicuramente no per martedì, vedremo per domenica. C’è stato il rientro di Carlos Augusto, ma abbiamo perso Zielinski. E’ un momento così, ma andiamo avanti con fiducia”.