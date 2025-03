La MOVIOLA di Inter-Monza sentenzia: “Gol da annullare”

Alla vigilia del compleanno numero 117 della sua storia, l’Inter ha deciso di regalarsi contro il Monza una serata per niente tranquilla, vestendo i panni della sua versione più iconica. Sotto di due reti contro la squadra di Nesta, c’è voluta la vera Pazza Inter per rimontare i brianzoli ed ottenere i tre punti che proiettano momentaneamente i ragazzi di Inzaghi a +4 sul Napoli.

Nell’anticipo tra Inter e Monza, comunque, non sono mancati gli episodi dubbi sotto il piano arbitrale che hanno innescato già in campo parecchie polemiche. Tra queste, la prima rete nerazzurra annullata a Lautaro Martinez sul punteggio di 0-0 per un tocco con la mano appena prima di calciare a rete. A tal proposito, vediamo cosa dice la moviola de La Gazzetta dello Sport.

Così la rosea: “Gara non semplice per Zufferli. Al 23’, sullo 0-0, annullato un gol a Lautaro: l’argentino tocca leggermente la palla con la mano destra prima di battere a rete. Dopo il controllo Var il gol, come da regolamento, viene tolto. Alla mezzora contatto Izzo-Dumfries: non c’è niente. Lungo controllo Var anche per la rete segnata da Arnautovic in cui però è tutto buono: la posizione dell’austriaco è regolare, Dumfries che gli serve l’assist non fa fallo su Kyriakopoulos. Nella ripresa Zufferli non fischia un fallo di Acerbi su Zeroli: ci stava anche il giallo per il difensore nerazzurro. La rete della vittoria nerazzurra arriva grazie alla goal line technology: Turati respinge la palla quando è appena al di là della linea della porta”.