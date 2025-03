Retroscena con Ausilio: “Perché Frattesi non sta giocando?”

Nonostante l’incredibile sofferenza vissuta per tutti i 90 minuti, l’Inter è uscita meritatamente vincitrice dallo scorso di ieri sera a San Siro contro il Monza. Sotto di due reti, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la capacità di rimanere lucida e non perdere equilibrio, continuando a produrre azioni da gol sino alla definitiva rimonta.

Il tecnico nerazzurro, tra l’altro, ha raccolto segnali positivi anche da calciatori che sulla carta non partono titolari, come Arnautovic, Bisseck o Carlos Augusto al rientro da un infortunio. Chi non ha invece preso parte ancora una volta al match è stato Frattesi, rimasto in panchina sino al triplice fischio. Proprio il centrocampista italiano, come svelato da Paolo Condò su Sky Sport, è stato oggetto di discussione tra il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti e il ds dell’Inter Piero Ausilio.

Questo il retroscena raccontato dal giornalista: “Spalletti ha parlato con Ausilio. Da una parte si è complimentato per come Barella e Bastoni si stanno comportando quest’anno. Ha chiesto come sta Dimarco e poi perché Frattesi non sta giocando mai”.