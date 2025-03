Icardi riappare per il compleanno dell’Inter: i tifosi impazziscono

Quest’oggi per l‘Inter è una giornata come sempre speciale: il club nerazzurro, infatti, spegne 117 candeline dalla sua nascita nel lontano 9 marzo 1908. Anche quest’anno la società ha scelto di celebrare il proprio anniversario con un post celebrativo, risaltando in particolare tutti i capitani che hanno indossato la fascia nel corso della propria storia.

Tra questi, giustamente, è stato inserito anche Mauro Icardi, taggato dall’Inter nel proprio post. Nonostante il divorzio burrascoso dell’estate 2019, le parti sembrano essere tornate in buoni rapporti negli ultimi tempi. L’argentino non ha mai nascosto la sua fede interista che ha rinnovato anche questa mattina commentando con un “Tantissimi auguri Inter”, seguito da due cuori nerazzurri.

Una frase che ha fatto impazzire i tifosi interisti, i quali nel giro di poche ore hanno superato i 500 commenti alla risposta dell’argentino. Quasi tutti hanno invocato un ritorno di Icardi in maglia nerazzurra, probabilmente per riscrivere un finale diverso da quello che ne ha invece accompagnato il suo addio da Milano.