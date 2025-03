Arnautovic, adesso ci siamo: “Di testa è un fattore”

A quasi due anni dal suo ritorno a Milano, Marko Arnautovic sta senz’altro vivendo il suo miglior momento con la maglia dell’Inter. L’attaccante austriaco, lanciato ieri sera da titolare per la prima volta in questo campionato, ha ripagato la fiducia di Simone Inzaghi con la rete di testa dell’1-2. Una prestazione applaudita non solo dal tecnico interista, ma anche dai principali quotidiani sportivi in Italia.

Queste la pagelle di Inter-Monza per Arnautovic:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Segna il gol decisivo della serata, l’1-2 subito prima dell’intervallo. Già prima aveva sfiorato la rete di testa. Sarà anche macchinoso, ma è un fattore.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Dopo l’inzuccata da tre punti contro la Fiorentina, ci mette ancora la testa prima sfiorando il gol e poi mettendolo a referto a fine primo tempo.

TUTTOSPORT 6.5 – Il secondo colpo di testa è quello buono e risveglia l’Inter. Sul primo, bravo Turati.

PASSIONE INTER 6.5 – Lavora tanto di sponda per i compagni e va vicinissimo a un bel gol di testa, negatogli da un miracolo di Turati. Lo trova alla seconda occasione. Cala un po’ nella ripresa, pur continuando a muoversi tanto.