Tegola Inter per l’infortunio di Zielinski: “Stop medio-lungo”

Sebbene l’ottima vittoria ottenuta in rimonta sul Monza, la serata dell’Inter non è stata quella immaginata alla vigilia da Simone Inzaghi. Non solo per la sofferenza sulle due reti iniziali di svantaggio, ma soprattutto per aver perso un altro calciatore per infortunio. Entrato in campo da pochi minuti, infatti, Piotr Zielinski è stato costretto a lasciare subito il terreno di gioco per una forte fitta al polpaccio.

Si tratta di uno stop di natura muscolare che non lascia presagire niente di buono, come prospettato questa mattina da La Gazzetta dello Sport: “Verrà rivalutato a inizio settimana, c’è la certezza di non averlo fino alla sosta, ma il timore di tutti è di perderlo per un periodo di tempo medio-lungo, proprio nel momento in cui gli impegni si accavalleranno uno sull’altro”.