Blitz di Zanetti per il nuovo colpo dell’Inter: Oaktree ha dato l’ok

E’ ufficialmente partita la missione di Javier Zanetti per tentare di chiudere il prossimo colpo estivo dell’Inter. Il vice presidente nerazzurro, dopo aver incassato il via libera da parte del fondo Oaktree, ha deciso di partire in prima persona per trattare l’acquisto che – oltre a ringiovanire l’organico – consegnerebbe a Simone Inzaghi uno dei migliori dribblatori del campionato.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ieri – infatti – Zanetti è stato beccato al Sinigallia per assistere al match tra Como-Venezia. In particolare, l’ex capitano argentino è stato fotografato in tribuna a colloquio con un suo grande amico ed ex compagno, Pablo Paz. Ebbene sì, si tratta del padre di Nico Paz, giovane fantasista argentino entrato da qualche mese nel mirino dell’Inter.

In realtà, i dialoghi tra Zanetti e Pablo Paz vanno avanti da circa tre mesi, in attesa di capire se il Real Madrid eserciterà o meno la clausola rescissoria in proprio possesso. Per questa ragione, prima di scoprire l’interlocutore con cui impostare la trattativa, l’Inter ha scelto di lavorare subito su Nico Paz per strappare la sua preferenza.