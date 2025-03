Infortunio Zielinski: quante partite salta con l’Inter

Serata sfortunatissima a San Siro per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è partito titolare in Inter-Monza, subentrando nel secondo tempo. Tuttavia, la sua gara è durata meno di 3 minuti, dal momento che un grave infortunio lo ha costretto a uscire.

Subentrato a Mkhitaryan al 70′, Zielinski si è accasciato al centro del campo per un problema muscolare alla gamba destra. Ulteriori esami saranno necessari per capire meglio le sue condizioni e l’entità dell’infortunio, ma le prime stime non possono essere ottimistiche.

Sicuramente Zielinski sarà assente nelle prossime due gare, prima della sosta per le nazionali: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord e lo scontro diretto con l’Atalanta. La speranza è di poterlo riavere a disposizione per il ritorno in campo dei nerazzurri.