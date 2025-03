Inzaghi: “Ci servirà una cosa per passare il turno in Champions”

Alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi presenta la partita contro il Feyenoord che si giocherà domani sera alle 21 a San Siro. Di seguito tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro prima di questa attesa partita.

Come sta un allenatore che si trova davanti così tante partite pesanti? “Abbiamo visto 36 ore fa che serve sempre concentrazione e per passare il turno ne servirà tanta. In base al campionato non farò delle scelte di formazione ma in base alle condizioni dei giocatori sì. Lautaro e De Vrij non si sono allenati con noi e in più si è aggiunto Zielinski che si è fermato che stava crescendo ed è un peccato”.

Thuram e Lautaro giocano? “Thuram combatte da più di un mese con un problema che non lo fa allenare bene e gioca con antidolorifici e infiltrazioni. Su Lautaro non dovrebbero esserci problemi a renderlo disponibile. Siamo senza Correa in Champions e poi faremo valutazioni con gli altri”.

Il calendario è un problema? “Non deve esserlo, continuo a complimentarmi con i ragazzi che trovano tante energie, in questo periodo ci sono state tante partite ma anche degli infortuni che ci hanno tolto delle rotazioni. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, sono tanti impegni ma siamo felici di farli per l’Inter”.

Il percorso di due anni fa può essere una traccia? “Sì ma la Champions è diversa perché si sono aggiunte due partite e devi preparare 8 partite anziché tre sole avversarie dei gironi. Dobbiamo ancora fare due partite nel migliore dei modi ma poi nella sosta speriamo di recuperare qualche energia”.

Domani sono 200 partite con l’Inter…“Ringrazio i giocatori e la società, 200 presenze sono tante e sono un orgoglio di farle con l’Inter”.

Sommer e Taremi come stanno? “Domani gioca Sommer perché è tornato su buoni livelli ed è con noi da un anno e mezzo che ci offre garanzie. Taremi deve star tranquillo, ha qualità e può fare bene”.

Dumfries è cresciuto molto, cosa può fare? “Non è arrivato a caso all’Inter, era un nazionale olandese e titolare nel PSV. Vuole sempre migliorarsi, chiede sempre di vedere le sue clip perché vuole crescere ogni giorno e questa è una grande dote. Ha poi forza fisica e qualità che madre natura gli ha dato”.

Thuram può recuperare con un lavoro fisico? “Mi piacerebbe farglielo fare ma serve tempo, sto valutando se farlo partire dalla panchina perché ha questo problema alla caviglia. Lui è un grandissimo professionista ma non molla e vuole darci una mano anche se non sta al 100%”.

Dimarco e Thuram non stanno bene ma andranno in Nazionale, per lei è un problema? “Su queste cose non mi addentro, sappiamo che hanno dei problemi ma per noi adesso il pensiero è il Feyenoord. Thuram è disponibile mentre Dimarco no. I medici dell’Inter parleranno con le rispettive federazioni e il mio unico pensiero al momento è rivolto al Feyenoord”.