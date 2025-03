Vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League per l’Inter, che domani sera a San Siro sfida il Feyenoord. Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, che arriva a pochi giorni dalla sfida con il Monza e a meno di una settimana dallo scontro diretto con l’Atalanta.

Probabile, dunque, che ci saranno alcuni cambi nella formazione titolare rispetto all’ultima gara. Uno, in particolare, è stato annunciato dallo stesso allenatore in diretta: in porta contro il Feyenoord, infatti, tornerà Yann Sommer.

Il portiere svizzero è rientrato in tempo record dal problema alla mano ed era in panchina già nelle ultime due gare. Da capire, allora, se quello di domani sarà un rodaggio in vista di domenica o se contro l’Atalanta ci sarà Josep Martinez.