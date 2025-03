Dumfries: “Miglior mia stagione? Due cose mi hanno aiutato”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Feyenoord, in conferenza stampa per l’Inter si sono presentati il tecnico Simone Inzaghi e anche Denzel Dumfries che ha dichiarato: “Ora c’è il secondo tempo, bisogna vincere per andare nei quarti di finale. Per me è una buona stagione, ho fatto un bel lavoro e voglio finire bene come sono cresciuto fin qui”.

C’è stanchezza fisica? “No fisicamente stiamo bene, la stagione è lunga è piena di impegni ma io sto bene e in tutta la squadra stiamo bene. Il Feyenoord ha giocato bene con il Milan, noi vogliamo far vedere che siamo una squadra forte ma dobbiamo restare sempre concentrati”.

Hai lavorato tanto con un personal coach in carriera, vero? “Fin dai tempi dello Sparta Rotterdam, loro vedono bene gli allenamenti e tanti aspetti del calcio. Fanno allenamenti mirati sul calcio e anche tanti ragazzi della nazionale olandese ora li sfruttano. Domani ci attende un Feyenoord aggressivo e dovremo dare il massimo”.

Cosa vale per te questa gara? Il Feyenoord non ti aveva preso da ragazzino? “Per me è molto importante vincere domani, sono contento per come sto giocando adesso e voglio migliorare tutti i giorni”.

Il rinnovo ti ha aiutato ad esprimerti a questi livelli? “No, non penso. Avevo già parlato tanto con l’Inter in passato. Voglio crescere ancora. Io voglio giocare e non guardo cosa dicono le altre persone di me”.

Pensi sia la tua miglior stagione in carriera? Cosa ti ha aiutato a crescere così? “Il mister e lo staff mi aiutano molto a crescere e sono contento”.

Quanto è importante Thuram nello spogliatoio? “Per noi è tanto importante, ha forza e qualità perché poi anche nello spogliatoio parla con tutti. Per noi buona notizia che sia tornato al top”.