Sarà una sessione di mercato importante quella che attende l’Inter in estate. Come sottolineato anche dal presidente Beppe Marotta nell’ultima Assemblea dei Soci, ci saranno degli investimenti importanti, mirati a rinnovare e ringiovanire l’attuale rosa. L’obiettivo è quello di dare nuova linfa vitale al ciclo vincente dei nerazzurri.

Tra i reparti che avranno bisogno di maggiori interventi in questo senso c’è senza dubbio la difesa e, in particolare, nel ruolo di perno centrale della difesa a 3. Sicuramente, infatti, uno tra Acerbi e De Vrij dirà addio al termine della stagione, vista la loro età avanzata.

I dirigenti nerazzurri, pertanto, sono alla ricerca di un profilo che soddisfi le linee guida di Oaktree, che vuole puntare su profili giovani e da valorizzare in casa, ma che da subito possa dare un contributo importante.

Come dimostrano i dati, c’è un nome che più di tutti potrebbe essere in continuità con le prestazioni di Acerbi e De Vrij. Anzi, il suo apporto potrebbe essere anche superiore. Si tratta di Sam Beukema del Bologna, non a caso accostato già in passato all’Inter.

Al suo secondo anno in Italia, il difensore olandese classe 1998 sta migliorando il suo già ottimo rendimento della stagione passata. Beukema ha già collezionato 34 presenze per un totale di 3179 minuti. Un numero superiore a quello di Acerbi, a lungo infortunato, ma anche di De Vrij, fermo a 30 presenze stagionali.

Il centrale del Bologna, inoltre, ha numeri da top in diverse statistiche difensive, migliori di quelli di Acerbi e De Vrij in diversi fondamentali: 5,78 duelli difensivi vinti a partita e 4.36 duelli aerei ogni 90′, meglio dei due nerazzurri.

Non solo, Beukema è un fattore anche in fase offensiva: 1.79 Expected Goals, contro gli 1.36 di De Vrij e gli 0.79 di Acerbi. Ancora più netto il dato, sugli Expected Assist, con la statistica del rossoblù che recita 0.58, nettamente superiore a quella dei due interisti (0.07 Acerbi e 0.06 De Vrij).

Infine Beukema si dimostra un giocatore di altissimo livello anche in costruzione, battendo Acerbi e De Vrij in un gran numero di statistiche:

● Precisione nei passaggi progressivi: Beukema 77.99 % (De Vrij 74,51 %, Acerbi 69,23%

● Passaggi verso l’area avversaria/90: Beukema 0.79 (Acerbi 0,31, De Vrij 0,23)

● Passaggi nella trequarti avversaria/90: Beukema 8.27 (De Vrij 5,15, Acerbi 3,78)

● Passaggi in avanti/90: Beukema 19.82 (De Vrij 16.34, Acerbi 14.71)

● Passaggi filtranti/90: Beukema 0.54 (De Vrij 0,34, Acerbi 0)

● Lanci lunghi/90: Beukema 5.89 (Acerbi 2,83, De Vrij 2,52)

Va specificato come lo stile di gioco proposto da Italiano a Bologna abbia un peso in questi numeri e come Beukema vada testato a un livello superiore, in una squadra come l’Inter che deve affrontare tipologie di partite diverse. Tuttavia, le testimonianze positive non mancano e un investimento sul suo profilo sembra essere una scelta oculata e che potrebbe portare anche benefici e soluzioni inedite al gioco di Inzaghi.