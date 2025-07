“Trattativa falsa e strumentalizzata”: accusa a sorpresa

Continua ad essere una finestra trasferimenti molto calda in casa Inter sia per quanto riguarda gli affari in entrata che quelli in uscita. I nerazzurri sono infatti impegnati in una trattativa molto rumorosa per la sua risonanza come quella legata ad Ademola Lookman dell’Atalanta ma nel frattempo ci sono sirene legate ad alcune possibili cessioni.

Una fra tutte è quello relativa ad Hakan Calhanoglu che dopo parecchie settimane ricche di rumours tra Italia e Turchia, ieri è stato tolto dal mercato dal suo agente. A fare ulteriore chiarezza sulle voci del futuro del regista turco ci ha pensato l’ex calciatore ed oggi commentatore Umit Karan che su Ekol TV Spor Bülteni ha fatto una rivelazione a sorpresa.

“Mi ha svelato di essere tifoso del Galatasaray, la trattativa col Fenerbahce era falsa. Alcuni incontri sono stati strumentalizzati. Mi ha detto che appena tornerà in Italia tutto finirà e che è stanco delle voci perché sta diventando tutto stressante. Hakan è un ragazzo serio e onesto che merita rispetto dai tifosi”, le parole dell’ex giocatore turco.