Fissato prezzo alla portata: l’Inter torna sul regista?

Nel corso di questa sessione estiva di mercato è sembrato a più riprese che l’Inter fosse intenzionata a trovare un nuovo calciatore per il reparto di centrocampo visto che Asllani è in uscita e per diverse settimane anche Frattesi prima e Calhanoglu dopo sono sembrati dei possibili partenti. Ora però pare che entrambi possano restare.

Un nome che in passato dalla Spagna era stato accostato all’Inter è quello di Dani Ceballos. I nerazzurri, se intenzionati, ora potrebbero tornare a farsi sotto col Real Madrid perché – come rivela Matteo Moretto – il club spagnolo è pronto a cedere il suo regista e ha infatti fissato un prezzo del cartellino, queste le parole in merito:

In passato ci sono stati dei club italiani interessati a Ceballos ma nonostante ciò l’operazione non è mai arrivata. Ora può lasciare il Real Madrid che ha fissato il prezzo attorno ai 15-20 milioni di euro e ora c’è da capire se qualche club italiano si interesserà a questo centrocampista nel corso dell’estate”.