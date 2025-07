Dall’Inter alla Premier League: “Affare ben avviato”

Sono tanti i calciatori che sono stati accostati all’Inter in questa sessione estiva di mercato perché si tratta di un periodo di grande rinnovamento della rosa per il club nerazzurro che si ritrova dopo 4 anni con un nuovo allenatore come Chivu e che ha bisogno di ringiovanire il gruppo trovando nuovi giovani talenti da acquistare.

Per far posto in squadra ai giovani, ci sono diversi calciatori dell’Inter esperti che sono in odore di cessione. Come eventuale rinforzo a centrocampo si era fatto anche il nome di Granit Xhaka che però non ha mai convinto per costi ed età. Ecco infatti che, come spiega Matteo Moretto, il mediano svizzero è pronto a tornare in Inghilterra.

“Xhaka piaceva al Milan che però ha deciso poi di non avanzare nei contatti, abbandonando la pista per i costi elevati. Poi è stato accostato all’Inter e alla Juve ma ora è vicino al Sunderland e ha detto di sì. Per un suo ritorno in Premier League serve un accordo col Bayer Leverkusen ma è un affare ben avviato”.