Il nuovo stadio “rischia di saltare”: il Comune convoca Inter e Milan

Altro capitolo importante oggi nella vicenda che riguarda il nuovo stadio di Inter e Milan. Il Comune di Milano, infatti, ha convocato i due club per un incontro fissato nel pomeriggio. Lo riporta l’edizione meneghina de La Repubblica, che spiega come i temi siano la proposta di acquisto di San Siro e il Piano di fattibilità tecnico-economica.

In particolare, ci sarebbe un problema di tempistiche, perché i due club starebbero ritardando nell’invio del dossier e questo rischierebbe di far saltare il progetto del nuovo impianto di fianco al Meazza. Per questo motivo, l’amministrazione comunale vorrebbe ricevere una risposta entro oggi.

Il dossier di Inter e Milan sarebbe dovuto pervenire già mercoledì scorso, ma non è ancora arrivato. Il motivo sarebbe una clausola sulla quale i due club non avrebbero trovato ancora una definizione. Secondo il quotidiano, però, il ritardo non dovrebbe comunque indicare un passo indietro delle due società.